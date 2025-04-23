محمد عبد الجليل: أبو علي أفضل من جراديشار.. وهذا رأيي في رحيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد الجليل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن رأيه في المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي نجم المارد الأحمر، وإمكانية رحيل كولر خلال الأيام المقبلة.

محمد عبد الجليل يتحدث عن وسام أبو علي

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عندما جاء كولر إلى النادي الأهلي لم يكن يملك حتى بطولة رمضانية".

وأضاف:" في حال رحيل كولر عن النادي الأهلي لن يتمكن من تحقيق أي شئ مثل ببتسو موسيماني مدرب الفريق السابق".

وأوضح:" متخوف من فكرة أن يحصل نادي بيراميدز على الثلاثية في الموسم الحالي، وأكرم توفيق إذا كان وقع للزمالك لم يكن سينضم إلى قائمة أي مباراة للأهلي حتى نهاية الموسم".

كما أشار عبد الجليل:" موسيماني كان يصنع مجد شخصي لنفسه وترك الأهلي دون سكواد، كما أن نادي الزمالك هو الذي صنع زيزو وفي حال لم يذهب إلى راح الزمالك كان سيكون مثل البانوبي وزيكو وغيرهم".

وتابع:" غير معقول أن يرحل كولر في الوقت الحالي، إلا بعد بطولة كأس العالم للأندية ؛ وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر تم استهلاكهم بدنيا؛ وتريزيجيه وزيزو سيسرجعوا الجيل الذهبي للأهلي".

كما أتم عبد الجليل:" جراديشار ليس مهاجم سوبر ومستواه أعلى من برونو سافيو، ووسام أبو علي أحسن من جراديشار، وصن داونز على ملعبه أضعف من الفرقة اللي ستلاقي الأهلي يوم الجمعة في مباراة الإياب على ستاد القاهرة '.