سموحة يستعبد كناريا من المباريات ويقرر عدم تجديد إعارته بقرار تأديبي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد متولي "كناريا" لاعب نادي سموحة تشاجر مع أكثر من لاعب بالفريق الأزرق خلال الأيام الماضية وهو ما أغضب مجلس إدارة النادي.

سموحة يستعبد كناريا من المباريات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب قال لأحد اللاعبين نصا "أنا كده كده إعارة وراجع سيراميكا ومش فارقة معايا الفريق يهبط أو يكمل"، وهذا الكلام أغضب مجلس الإدارة".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي سموحة قرر تجميد اللاعب من المباريات وعدم تجديد إعارته وعودته إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم".