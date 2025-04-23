سيتي يُشعل صراع المراكز الأوروبية

سيتي يُشعل صراع المراكز الأوروبيةارتقى مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية إلى المركز الثالث موقتاً بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منحه الفوز على ضيفه أستون فيلا 2-1، الثلاثاء، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم سيتي باكراً عبر البرتغالي برناردو سيلفا (7)، وعادل المهاجم ماركوس راشفورد الذي يلعب بالإعارة مع أستون فيلا قادماً من الجار اللدود مانشستر يونايتد (18 من ركلة جزاء)، قبل أن يمنح البرتغالي الآخر ماتيوس نونيز هدف النقاط الثلاث بعد عمل فردي رائع من البديل البلجيكي جيريمي دوكو (90+4).

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة عن نوتنغهام فوريست مفاجأة هذا الموسم المتراجع للمركز الرابع قبل مباراته أمام ضيفه برنتفورد الخميس في ختام منافسات هذه المرحلة.

ويملك ليفربول متصدر ترتيب الـ"بريميرليغ" برصيد 79 نقطة فرصة ثمينة للظفر بلقبه الـ 20 في تاريخه حتى من دون أن يلعب أمام ضيفه توتنهام الأحد، وذلك في حال خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس الأربعاء، علماً أن نادي "غانرز" يتأخر عن "ريدز" بفارق 13 نقطة قبل 5 مراحل من النهاية.

في المقابل، خاض أستون فيلا مباراته الثالثة في غضون 8 أيام بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-2 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما لم يحل دون خروجه بسبب خسارته 1-3 ذهابا، وانتصاره على نيوكاسل 4-1 في المرحلة الماضية.

واشتعل الصراع على البطاقات المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل بعدما تجمد رصيد أستون فيلا الذي توقفت سلسلة انتصاراته في "بريميرليغ" عند 5 توالياً، عند 57 نقطة في المركز السابع، متساوياً مع تشيلسي السادس الذي يستضيف إيفرتون السبت، في حين يحتل نيوكاسل المركز الخامس مع 59 نقطة قبل مباراته أمام ضيفه إيبسويتش في اليوم ذاته.