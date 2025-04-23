باريس يسقط في فخ التعادل أمام نانت

باريس يسقط في فخ التعادل أمام نانتأوقف فريق نانت سلسلة من 10 انتصارات لضيفه باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تعادل معه (1-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم سان جيرمان الذي حسم اللقب رسميا، بهدف عبر لاعب الوسط البرتغالي الدولي فيتينيا في الدقيقة (33)، فيما أدرك نانت التعادل بواسطة لاعبه البرازيلي دوجلاس أوجوستو في الدقيقة (83).

وبهذا التعادل قطع نانت سلسلة 10 انتصارات متتالية حققها باريس سان جيرمان في بطولة الدوري، لكن الفريق الباريسي حقق رقما قياسيا بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية خارج ملعبه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، ضمن له التتويج باللقب منذ أكثر من أسبوعين، وذلك قبل ست جولات على انتهاء المسابقة.

في المقابل، حصل نانت على نقطة ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.