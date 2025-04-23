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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بنادي سموحة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس الإدارة أتفق مع المدرب خالد جلال المدير الفني للتحدي الليبي على قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

خالد جلال يتولى تدريب سموحة عقب نهاية الموسم

وقال المصدر، أن إدارة سموحة قررت استمرار أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم ومن ثم يتولى خالد جلال تدريب الفريق.

واختتم: "خالد جلال يتبقى له ٦ مباريات في الدوري الليبي مع فريق التحدي ثم يعود إلى مصر لتولي تدريب سموحة".