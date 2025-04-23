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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، يقترب من الغياب عن المباراة المقبلة أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

شيكابالا يقترب من الغياب عن مواجهة المصري بسبب الإصابة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ويواصل نجم الزمالك برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية، على أن يتم حسم موقفه النهائي من المشاركة وفقًا لاختبار طبي سيخضع له اللاعب قبل معسكر برج العرب".

واختتم: "لن يُشارك شيكابالا في أي مباراة إلا بعد تعافيه الكامل، حفاظًا على سلامته وتجهيزه للمرحلة المقبلة من الموسم".