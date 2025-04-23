نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يواصل تربعه على صدارة الدوري الإسباني بفوز صعب أمام ريال مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا، بهدف نظيف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة برشلونة وريال مايوركا في الليجا

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل البلوجرانا، ضمن فعاليات الجولة 33 من بطولة الليجا الإسبانية.

تمكن الإسباني داني أولمو من تسجيل هدف الفوز بالمباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 46 من زمن المباراة، بعد صناعة مميزة من إريك جارسيا.

وبتلك النتيجة، يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25، برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.