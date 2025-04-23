نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نونيز يخطف الفوز بالوقت القاتل.. مانشستر سيتي يتجاوز أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا غاليًا أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تمكن برناردو سيلفا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من عمر مرموش إلى سيلفا الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن مارتينيز من إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، نفذها راشفورد بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 81، سجله عمر مرموش، وذلك لوجود تسلل.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سجل ماتيوس نونيز الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، بعد عرضية رائعة بوجه القدم من جيريمي دوكو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها نونيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 9 مواجهات، فيما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلهم.