الرياضة

جزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل يُبعد كريم الدبيس عن الأهلي

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جزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل يُبعد كريم الدبيس عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم الدبيس، أثبتت إصابته بجزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

خالد الغندور: جزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل يُبعد كريم الدبيس عن الأهلي لمدة أسبوعين تقريبًا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "خضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي، والتي أوضحت طبيعة الإصابة ومدة التعافي المتوقعة، حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن أسبوعين، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي".

واختتم: "يغيب الدبيس بذلك عن المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتعويض غياب اللاعب وتجهيز البدائل المناسبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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