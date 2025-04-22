نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: وسام أبو علي جاهز طبيًا لمواجهة صن داونز ومشاركته بيد الجهاز الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "أثبتت الفحوصات سلامة اللاعب وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من الناحية البدنية والطبية".

واختتم: "تبقى مشاركة وسام في اللقاء المرتقب ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجاته الفنية والتكتيكية للمباراة".