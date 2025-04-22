نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام نانت بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نانت، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية على المرمى من جانب باريس سان جيرمان، لتسجيل هدف التقدم.

وأحرز فيتور فييرا لاعب فريق باريس سان جيرمان هدف التقدم، في شباك نانت، عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول؛ بتمريرة من لي كانج.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق نانت على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، شارك النجم المصري مصطفى محمد كبديل في فريق نانت، عند الدقيقة 73 بدلا من نيكولاس باولس.

وأدرك في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، اللاعب دوجلاس أوجوستو مهاجم فريق نانت هدف التعادل بعد تسديدة رائعة.