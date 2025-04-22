نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مع نظيره نانت، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

سجل فيتور فييرا لاعب فريق باريس سان جيرمان هدف التقدم، في شباك نانت، عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول؛ بتمريرة من لي كانج.

ثم أحرز في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، اللاعب دوجلاس أوجوستو مهاجم فريق نانت هدف التعادل بعد تسديدة رائعة.