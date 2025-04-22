نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير مغربية.. كيروش يدخل حسابات الوداد البيضاوي قبل منافسات كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية نشرتها صحيفة «المنتخب المغربي» تفيد بأن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، دخل حسابات مسؤولي فريق الوداد البيضاوي المغربي، وذلك لتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

أكدت الصحيفة المغربية أن هناك تحرك من مسؤولي فريق الوداد خلال الفترة المقبلة، لمناقشة العرض مع وكيل أعمال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

يأتي الإهتمام بالتعاقد مع المدرب البرتغالي صاحب الـ 72 عاما، وذلك لتولي القيادة الفنية لفريق الوداد خلفا للمدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

أعلن المدرب رولاني موكوينا الرحيل عن صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي بنهاية الموسم الجاري، وجاء هذا الإعلان عبر تطبيق "لينكد إن"، ردا على سؤال أحد المشجعين.

خاض موكوينا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي 34 مباراة في الموسم الحالي 2024-2025، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 13 مباراة، وهزم في 7 مباريات.

ومن المقرر أن يشارك فريق الوداد البيضاوي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، حيث يقع في المجموعة السابعة، والتي تضم كل من:

العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن آخر محطات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش كانت في الفترة من فبراير 2023 وحتى ديسمبر من نفس العام، وذلك حين كان يتولى القيادة الفنية للمنتخب القطري.