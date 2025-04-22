نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا: إصابة ساكا ليست خطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن إصابة النجم بوكايو ساكا غير خطيرة على الرغم من خروجه في الشوط الأول جراء تعرضه لإصابة في الفوز على إيبسويتش تاون برباعية نظيفة الأحد، وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وخرج ساكا من الملعب في الدقيقة 57 متأثرًا بضربة تلقاها أمام إيبسويتش في الشوط الأول، لكن المدرب أرتيتا قلل من خطورتها، إذ قال: علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتفاعل بعد الحصة التدريبية، ولكن لا يوجد شيء خطير. إذا أردنا الاستعانة به ستكون هناك فرصة جيدة للعب أمام كريستال بالاس الأربعاء ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإسباني إنه يريد الدفع بأفضل اللاعبين المتاحين أمام كريستال بالاس الأربعاء، على الرغم من خطر الإصابات، وزاد: لا يمكننا أن نفكر بهذه الطريقة، إذا كان اللاعبون جاهزين، فيجب عليهم اللعب.

وستسمح هزيمة أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة في تتويج ليفربول المتصدر بفارق 13 نقطة بلقب الدوري الممتاز حتى قبل خوض مباراته أمام ضيفه توتنهام الأحد وذلك قبل 5 جولات من نهاية الموسم.