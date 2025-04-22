نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز العين والنصر خارج الديار بالدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم العين إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه بني ياس 3 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز النصر على مضيفه دبا الحصن 1 / صفر.

ورفع العين رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بني ياس عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير، ليقترب خطوة جديدة من مرافقة العروبة في رحلة الهبوط للدرجة الأولى، إذ تفصله خمس نقاط عن أخر مراكز النجاة مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.

وعلى ملعب بني ياس، تقدم المهاجم الباراجوياني كاكو بهدف للعين في الدقيقة 18 ثم سجل محمد عوض الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 87 والوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب نادي دبا الحصن، خطف المدافع البرازيلي جلوبر سيكويرا دوس سانتوس هدف الفوز للنصر قبل دقيقتين من النهاية.