نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر وضمك

وسجل رمزي صولان الهدف الأول لضمك في الدقيقة 18 وعادل ايمريك لابورت النتيجة للنصر في الدقيقة 25.

وسجل علي صادق الحسن الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 70 صنع اوتافيو.

وعاد ستانتشيو بهدف التعادل لضمك في الدقيقة 77 صنع العنزي وسجل الغنام الهدف الثالث والفوز للنصر في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.

وبهذه النتيجة احتل العالمي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد تحقيق 18 فوز و6 تعادلات وخسر 5 بينما ظل ضمك في المركز 11 برصيد 31 نقطة حيث انتصر خلال 8 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بأربعة عشر.