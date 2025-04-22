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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز بثلاثية مقابل هدفين على حساب نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

أهلي جدة يفوز بثلاثية على الوحدة في دوري روشن للمحترفين السعودي

انطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " الملك عبدالعزيز"

بدأت المباراة قوية من جانب فريق أهلي جدة وافتتح التسجيل في الدقيقة 6 تقدم بالهدف الأول جاء عن طريق "روجير إيبانيز"



وكاد رياض محرز أن يحرز الهدف الثاني ولكن وقع متسللًا

عزز لاعبي أهلي جدة هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 58 سجله جالينو



أحرز لاعبي أهلي جدة هدف ثالث ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء بداعي التسلل

دخل لاعبي الوحدة المباراة وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 81 الذي جاء عن طريق الحافظ

انفرد لاعبي أهلي جدة بالمباراة وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 89 عن طريق رياض محرز

شهدت الدقائق الأخيرة هدف تقليص الفارق لفريق الوحدة الذي جاء في الدقيقة 90+6 عن طريق علاء آل حجي

انتهت المباراة بفوز فريق أهلي جدة بنتيجة 3_2

الفوز يرفع رصيد أهلي جدة إلي النقطة 58 في المركز الرابع ويتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر.