نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يكتسح ضمك بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر وضمك

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر وضمك برتم سريع وسجل صولان الهدف الأول لضمك في الدقيقة 18 وعادل لابورت النتيجة للنصر في الدقيقة 25 وحاول كل من الفريقان تسجيل هدف ثاني ولكن انتهى الشوط الأول بينهم 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك برتم هادئ نسبيا وحاول النصر تسجيل هدف ثاني لكنه لم ينجح وسجل الحسن الهدف الثاني في الدقيقة 70 صنع اوتافيو وعاد ستانتشيو بهدف التعادل لضمك في الدقيقة 77 صنع العنزي وسجل الغنام الهدف الثالث والفوز للنصر في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.