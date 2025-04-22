عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

برشلونة في مواجهة قوية أمام ريال مايوركا بالليجا

ويستقبل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مباراة برشلونة وريال مايوركا، ضمن فعاليات الجولة 33 من بطولة الليجا الإسبانية.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

ويدير اللقاء تحكيمًا، الحكم الإسباني ميجيل أنخيل أورتيز ارياس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل البلوجرانا.

ويحتل النادي الكتالوني صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تشيزني.

▪︎خط الدفاع: أراوخو - مارتينيز - جارسيا - فورت.

▪︎خط الوسط: جافي - بيدري - داني أولمو.

▪︎خط الهجوم: انستو فاتي - فيران توريس - لامين يامال.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وريال مايوركا في الليجا

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 25/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.