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أحمد جودة - القاهرة - اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بصعوبة مواجهة فريقه أمام خيتافي غدا الأربعاء في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أنشيلوتي: مواجهة خيتافي صعبة.. وبرشلونة أفضل منا

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم الثلاثاء "نعلم جميعًا أسلوب لعب خيتافي، كرة قدم حماسية، وتنظيم ممتاز، ومواجهات ثنائية كثيرة.. إنهم فريق قوي جدًا ذو أفكار واضحة، أعتقد أننا مستعدون تمامًا، اقتربت نهاية الموسم، وتزداد أهمية المباريات بالنسبة لجميع الفرق لأن لدينا الكثير على المحك ونريد مواصلة المشوار".

ويحتل النادي الملكي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي يلاقي ريال مايوركا مساء اليوم، مقابل 39 نقطة لخيتافي في المركز الثاني عشر.

وأوضح المدرب الإيطالي "أعتقد أن مشكلتنا هذا الموسم واضحة تمامًا، ليس هناك الكثير لقوله، فقدنا لاعبين أساسيين في خط الدفاع، وكان من الصعب تعويضهما، لقد غيرنا خطة لعبنا قليلًا، لدينا لاعبون بمواصفات مختلفة، ونكافح لإيجاد هذا التوازن، والذي نأمل الوصول إليه في المرحلة الأخيرة لأن هناك الكثير على المحك. في المباريات المتبقية، إذا لم يكن لدينا هذا التوازن، فسنواجه صعوبة في الفوز. إذا كان لدينا هذا التوازن، فسنفوز بالتأكيد".

وعلق أنشيلوتي على حالة كيليان مبابي وفيرلاند ميندي، قائلا "إنهما غير مستعدين لمباراة الغد. سيتدربان هذه الأيام، وآمل أن يكونا متاحين لمباراة السبت".

وعن صافرات الاستهجان التي وجهت لمبابي، أكد "قرأت عنه، لكنني لم أسمع به، مبابي يعاني من إصابة تمنعه ​​من مساعدة الفريق، ويبذل قصارى جهده ليكون متاحًا".

وتابع "سنضع التشكيلة الأساسية لمباراة الغد بناء على الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون ليلة الأحد، أعتقد أن اللاعبين تعافوا بشكل جيد في تدريب اليوم، لكن بعضهم مازالوا يشعرون بالتعب، وهو أمر طبيعي. سنرى غدًا".

وفيما يخص مستقبله في حال فوزه بالدوري والكأس، أشار "في كرة القدم، كل شيء ممكن، لا شيء يُفاجئني على الإطلاق، لذا أي شيء وارد... ليس لدي أي ضغينة تجاه أي شخص أو أي شيء، أحب هذا النادي أحببت المرحلة الأولى وأعشق هذه المرحلة الثانية، أتمنى أن تستمر لأطول فترة ممكنة، إذا انتهى، سأكون ممتنًا دائمًا لهذا النادي".

وبشأن أهمية مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل "اللقبان اللذان ننافس عليهما، باستثناء كأس العالم للأندية، يعتمدان على الفوز على برشلونة. هذا هو الشك الوحيد لدينا حاليًا، إذا أردنا الفوز بالبطولتين، فعلينا الفوز بهاتين المباراتين. علينا تقديم أداء جيد في المباراة القادمة والتركيز على نهائي كأس الملك. نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق ذلك. من الواضح أن هناك حاجة لتغيير شيء ما في هذا الصدد، وسنفعل ذلك".

وأضاف "يبدو أنهم أفضل منا، لكن النهائي هو النهائي، إنه أمر غير متوقع، يبدو لي أن تصوير مدريد كضحية في النهائي مبالغ فيه بعض الشيء".

وعن صفقات الموسم المقبل، قال "هنا، لم نفكر أبدًا في صفقات الموسم القادم، هذا النادي لا يتناول هذه المسألة حتى نهاية الموسم".