نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نانت، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يستضيف ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي، مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نانت

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: نونو - ماركينيوس - برالدو - نيفيز.



الوسط: إيمري - فابيان - فيتينيا

الهجوم: ديمبيلي - كفاراتسخيليا - كانج لي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل لإذاعة بطولة الدوري الفرنسي.