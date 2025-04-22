نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يستضيف ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الفرنسي، مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل نانت الرسمي ضد باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: كارلجرين.

الدفاع: باولس - كاستيليتو - زيزي.

الوسط: أميان - أوجوستو - تشيرفيلا - كوزا.

الهجوم: ليبنانت - أبلين - سيمون.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 4.