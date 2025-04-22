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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدرب الإيطالي لريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الثلاثاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي يستعد إلى العودة إلى اللعب أمام الغريم التقليدي برشلونة في المباراةالنهائية لمسابقة كأس الملك السبت المقبل.

مبابي يستعد للعودة إلى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك

وكان مبابي غاب عن فوز فريق العاصمة على أتلتيك بلباو 1-0 الأحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري بسبب إصابة في الكاحل، كما لن يكون متاحا ضد خيتافي مساء الأربعاء.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي مصابا في الدقائق الاخيرة من مباراة فريقه أمام أرسنال الانجليزي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر 1-2 وفقد لقبها الأربعاء الماضي، لكنه، إلى جانب مواطنه المدافع فيرلان ميندي، يُتوقع أن يكونا جاهزين للكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "لن يكونا جاهزين لمباراة الغد، لكنهما سيتدربان خلال هذه الأيام وأعتقد أنهما سيكونان متاحين لمباراة السبت".

وتعرض مبابي لصافرات استهجان من بعض جماهير مدريد عندما ظهر على الشاشات العملاقة لملعب "سانتياجو برنابيو" خلال الفوز الصعب لفريقه على بلباو واستعادته فارق النقاط الأربع عن برشلونة المتصدر في سباق اللقب.

وأوضح أنشيلوتي أن "مبابي متألم بسبب إصابته لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزا ليوم السبت".

دون مبابي، الهداف الأول للفريق هذا الموسم برصيد 33 هدفا في مختلف المسابقات، وباعتماد لاعب وسط إضافي، بدا ريال مدريد أكثر صلابة دفاعيا أمام بلباو.

وتابع أنشيلوتي "أعتقد أن المشكلات التي واجهناها هذا الموسم كانت واضحة إلى حد كبير. غيّرنا طريقة لعبنا قليلا لأن لدينا لاعبين بخصائص مختلفة".

وأردف قائلا "كان من الصعب علينا إيجاد هذا التوازن، وآمل أن نتمكن من إيجاده في الفترة الحاسمة لأن أمامنا الكثير لنقاتل من أجله... وإذا لم نجد هذا التوازن في المباريات المتبقية، فسيكون من الصعب تحقيق الفوز".