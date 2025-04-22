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أحمد جودة - القاهرة - فتح كريستيان روميرو، نائب قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الباب مفتوحا، بشأن انتقال مستقبلي للدوري الإسباني، ولكنه كشف رغبته في الفوز بالدوري الأوروبي.

روميرو يفتح الباب أمام الانتقال للدوري الإسباني

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام تلقى خسارة أخرى في الدوري الممتاز أمس الاثنين، وهي الخسارة الثامنة عشرة للفريق هذا الموسم، حيث خسر 1 / 2 أمام ضيفه نوتنجهام فورست.

وجاءت هذه الخسارة بعد أيام من تأهل توتنهام، بقيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو، للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر.

وتألق روميرو في ألمانيا، ولكنه خاض موسما مليئا بالإصابات، ولعب في 23 مباراة فقط، فيما ارتبط اسم اللاعب الفائز بكأس العالم، بالانتقال للعب في إسبانيا مع فريق أتلتيكو مدريد.

وفي مقابلة مع الصحفيين الأرجنتينيين إستيبان وجاستون إيدول، تحدث روميرو /26 عاما/ بشان مستقبله رغم أن عقده يمتد مع توتنهام حتى صيف 2027.

وبسؤاله عن أي دوري يرغب في اللعب فيه، قال روميرو بالإسبانية:"أحب اللعب في الدوري الإسباني. سأحب هذا حقا".

وأضاف:"سنرى بعد انتهاء البطولة. الحقيقة هي، لم أتحدث مع وكيلي بعد، ولكني منفتح على أي شيء. هدفي دائما هو النمو والذهاب لأماكن جديدة لمواصلة التطور".

وأردف:"قبل أي شيء،أحاول أن أعيش كل يوم بيومه. تبقى شهران فقط حتى نهاية الموسم، وأنا دائما أفكر في تقديم أفضل أداء لدي".

وأكد:"نحن نتواجد في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي. أنها خطوة مهمة للنادي، الذي لم يصل لهذه المرحلة من قبل لعدة سنوات. أود الفوز باللقب".