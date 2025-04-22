نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روميرو يفتح الباب أمام الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح كريستيان روميرو لاعب توتنهام الإنجليزي الباب مفتوحا بشأن انتقال مستقبلي للدوري الإسباني، كاشفًا عن رغبته بالفوز بالدوري الأوروبي مع الفريق اللندني.

وارتبط اسم اللاعب الفائز بكأس العالم، بالانتقال للعب في إسبانيا مع فريق أتلتيكو مدريد.

وفي مقابلة مع الصحفيين الأرجنتينيين إستيبان وجاستون إيدول، تحدث روميرو (26 عامًا) بشان مستقبله رغم أن عقده يمتد مع توتنهام حتى صيف 2027، إذ قال: أحب اللعب في الدوري الإسباني. حقا.

وأضاف: سنرى بعد انتهاء البطولة. الحقيقة هي، لم أتحدث مع وكيلي بعد، ولكني منفتح على أي شيء. هدفي دائما هو النمو والذهاب لأماكن جديدة لمواصلة التطور.

وأكد:نحن نتواجد في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي. إنها خطوة مهمة للنادي، الذي لم يصل لهذه المرحلة من قبل لعدة سنوات. أود الفوز باللقب.