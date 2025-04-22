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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن ماركو ريوس، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، سيعود للنادي ولكن في دور جديد كسفير للعلامة التجارية للنادي.

ريوس يعود لدورتموند في دور جديد

وذكرت صحيفة "رور ناخريشتين" أن ريوس /35 عاما/ ترك دورتموند، بعد أن قضى به 12 عاما، الصيف الماضي، ويلعب حاليا في فريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، حيث لديه عقد ممتد حتى 2026.

ونقلت الصحيفة عن كارستن كارمر، المدير التنفيذي لدورتموند، قوله:" سأكشف عن الأمر الآن فقط. نريد أيضا ضم شخص حاليا يلعب في الدوري الأمريكي ".

ولم يستبعد ريوس أبدا العودة لدورتموند، وكسفير للعلامة التجارية، سيخطو على خطى لاعبين سابقين لدورتموند مثل باتريك أووموييلا وكارل-هاينتس ريدل ويورج هاينريخ ورومان فايدنفيلر.