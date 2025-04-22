فوز المرج وهليوبوليس وتعادل رع وهزيمة القومي بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز المرج و هليوبوليس و تعادل رع و هزيمة القومي بالقسم الثالث

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثامن والعشرين من المجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث نجح المرج بقيادة محمود سعيد في الفوز على ملعبه امام النصر للتصدير بقيادة هيثم مصطفي بهدف قاتل في الدقيقة 95 سجله اللاعب حسين رجب.



و واصل هليوبوليس سلسلة النتائج الإيجابية اثر فوزه خارج ملعبه على حساب فريق طوخ بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعب أحمد حسين.

و سقط المطرية على ملعبه امام فريق القناطر الخيرية بثلاث أهداف مقابل لا شئ، سجل أهداف المباراة كلًا من مصطفى ياسر وإبراهيم وجيه وحسين وفيق.

وفقد رع نقطتين هامين على ملعبه اثر تعادله أمام ليفيلز سلبيًا دون أهداف.

وفاز الطيران فوزًا اعتباريًا خارج ملعبه امام القومي بهدفين دون مقابل، لعدم حضور عربتي الإسعاف في الموعد المحدد، وفي انتظار قرار لجنة المسابقات حول نتيجة المباراة.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

بطا 0-3 بهتيم

قها 0-1 قليوب

سبورتنج كاسل 1-2 اسكو

بينما حصل فريق مدينة نصر على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 63 نقطة

2- هليوبوليس 55 نقطة

3- ليفيلز 54 نقطة

4- رع 53 نقطة

5- الطيران 48 نقطة

6- قليوب 47 نقطة

7- المرج 41 نقطة

8- بهتيم 39 نقطة

9- إسكو 31 نقطة

10- طوخ 31 نقطة

11- المطرية 31 نقطة

12- النصر للتصدير 26 نقطة

13- مدينة نصر 24 نقطة

14- بطا 24 نقطة

15- قها 22 نقطة

16- القومي 14 نقطة

17- سبورتنج كاسل 10 نقاط