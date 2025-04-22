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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن نادي فيورنتينا الإيطالي مهتم بضم النجم الألماني المخضرم توماس مولر، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

فيورنتينا مهتم بضم توماس مولر

وبحسب مجلة "شبورت بيلد" الأسبوعية، وجيانلوكا دي ماريسيو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين بإيطاليا، تواصل فيورنتينا مع وكيل أعمال مولر.

ولم يكشف مولر /35 عاما/ الذي قضى كل مسيرته في بايرن ميونخ وفاز معه بـ33 لقبا بالإضافة إلى فوزه مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، حتى الآن ما إذا كان سيعتزل في الصيف أم سينتقل لناد جديد.

كما ترددت تكهنات حول وجود اهتمام أندية في تركيا والسعودية وأمريكا بضم مولر.

وسبق لفيورنتينا التعاقد مع لاعبين أثنين بعد رحيلهما عن بايرن ميونخ، وهما ماريو جوميز الذي لعب مع الفريق الإيطالي بين عامي 2013 و2015 والفرنسي فرانك ريبيري الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2019 و2021.