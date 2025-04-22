نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة دوران.. تشكيل النصر الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه الذي يخوض به لقاء نظيره فريق ضمك بعد قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر وضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وضمك مساء اليوم في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والساعة 7:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، لابورت، النجدي.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، أيمن.

خط الهجوم: ويسلي، جابرييل، دوران.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.