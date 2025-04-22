نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: أتمنى انتقال ثنائي من الزمالك لـ الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن رغبته في عودة العلاقات بين الأندية المصرية إلى سابق عهدها، ودعم جميع من يمثل مصر في البطولات الخارجية.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن لا أعلم هل يمكن أن ينتقل ثنائي من الزمالك أو مثله من بيراميدز، إلى الأهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية، ولكن أتمنى ذلك رغم أن الأمور لم تكن كما في السابق.

وتابع كريم رمزي: أتمنى أيضًا أن تتكاتف الجماهير وعلى رأسها مشجعي الأهلي، مع فريق بيراميدز في مباراة أورلاندو بايرتس، وقديما كنا نرى جميع الجماهير تدعم من يُمثل مصر سواء المنتخب أو الأندية.

وأضاف رمزي: الأمور في مصر لا تدار باحترافية، سواء في ملف زيزو أو أي ملف، وجميعنا نريد الاحترافية حين تكون في مصلحتنا فقط.

وأردف كريم رمزي: الأهلي وبيراميدز لديهما مباراتين صعبتين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز وأورلاندو بايرتس.

وأكمل رمزي: التعادل السلبي هي أسوأ نتيجة إيجابية، خاصة وأنها نتيجة خادعة، وأتمنى أن يكون كلا الفريقين في كامل تركيزهما

واختتم كريم رمزي: أتمنى أن يدخل الأهلي مباراة صن داونز ضاغطا لإحراز هدفين مبكرا وإراحة الجماهير، وأن يكون الأمر كذلك بالنسبة لنادي بيراميدز، من أجل ضمان التأهل دون الدخول في أي حسابات.