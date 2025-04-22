نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد عبد المنعم النهائي من الانضمام للأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، من الانضمام إلى الأهلي في كأس العالم للأندية، ولو على سبيل الإعارة.

موقف محمد عبد المنعم النهائي من الانضمام للأهلي في مونديال الأندية

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن محمد عبد المنعم لن يكون متواجدا مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وهذا حديث نهائي.

وتابع كريم رمزي: الأهلي أراد التعاقد مع محمد عبد المنعم لمدة طويلة، بنحو موسم أو على الأقل لمدة 6 أشهر.

واختتم كريم رمزي: رفض نيس جعل الأهلي يتراجع ويطلب التعاقد مع اللاعب معارا في كأس العالم للأندية فقط، إلا أن إدارة نيس والجهاز الفني رفض طلب الأهلي.