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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الجنوب إفريقي صن داونز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد أبو مسلم: كولر تحفظ بزيادة أمام صن داونز.. وكنت أتمنى تواجد معلول

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي أدى بشكل جيد في مباراة الذهاب وأدى المطلوب منه، ولكن كان هناك تحفظا دفاعيا بوجود 5 لاعبين في الخط الخلفي.

وأضاف نجم الأهلي السابق: الأهلي كان له شكل هجومي مميز، ولو القدرات الهجومية أكثر لاختلفت النتيجة، وكنت أتمنى إشراك حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر.

وتابع أبو مسلم: لا أعلم سبب قلق مارسيل كولر، ولماذا تأخر في نزول بن شرقي، وكان عليه أن يستثمر تفوقه في آخر دقائق المباراة.

وواصل أحمد أبو مسلم تصريحاته: في مباراة الإياب، لا بد من تغيير الطريقة، والتعادل السلبي نتيجة صعبة والمباراة لن تكون سهلة، وكنت أتمنى التعادل بنتيجة إيجابية.

واختتم نجم الأهلي السابق: بيراميدز قدم مباراة مميزة أمام أورلاندو، والفريق تعرض للظلم في هدف ماييلي، وأورلاندو وصن داونز ليسا في أفضل حالاتهما وليسا مثل النسخ الماضية، وكنت أتمنى تقريب معلول بسفره مع الفريق وإشراكه ولو لدقائق.