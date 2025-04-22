منتخب التنس يشارك في التصفيات لبطولة غرب آسيا بالاردن

يشارك منتخبنا الوطني للتنس تحت 12 سنة في التصفيات لبطولة غرب آسيا تحت 12 سنة التي تستضيفها المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 19 الى 26 من الشهر الحالي ويشارك منتخبنا الوطني بعدد لاعبين أثنين من اجل الحصول على نقاط التصنيف وكذلك المنافسة على المراكز الاولى في البطولة.وتضم قائمة المنتخب المشاركة في هذه البطولة من فيصل بن علي البلوشي مدير البعثة والمدرب محمد بن راشد الفلاحي مساعد مدرب منتخب تحت 12 سنة واللاعبين منذر بن كامل المعمري وعماد بن احمد الرحبي.وكان المنتخب الوطني قد اكمل برنامج اعداده لهذه المشاركة من خلال الحصص التدريبية التي خاضها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر كثف خلالها الجهاز الفني للمنتخب على تهيئة اللاعبين بالصورة المثالية من اجل تقديم مستوى افضل في هذه المشاركة.وقال المدرب محمد الفلاحي بان المنتخب اصبح جاهزا لخوض غمار منافسات البطولة وهي مشاركة مهمة للمنتخب وخاصة لهذه الفئة التي نسعى من خلالها الى ترحيلها للفئات الاخرى وكان من الاجدر الزج به في مثل هذه المشاركات حيث سبق وان تواجد اللاعبون في منافسات بطولة عمان المفتوحة والمسابقات التي نظمها الاتحاد وقدموا خلالها مستوى جيد وتم اختيار افضل العناصر من تلك المشاركات لتمثيل المنتخب في هذه المهمة ونتمنى ان يستفيد الجميع من هذه المشاركوة وتحقيق النتائج المرجوة منهم

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