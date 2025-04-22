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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، عن مستويات المدربين المصريين في الدوري الممتاز، خلال الفترة الحالية.

أحمد أبو مسلم: المدربون في مصر لا يُحضرون للمباريات.. والبعض يرتدي نفس القميص لمجرد الفوز به

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أعمل مع مدرب أجنبي، وأكون مرتاحا حين أعمل مع مدربا أجنبيًا، وما يميز المدربين الأجانب هو الوضوح والثقافة الموجودة لديهم.

وأضاف نجم الأهلي السابق: بعض المدربين في مصر لا يحضرون للمباريات، وهناك من يذهب للشيوخ من أجل الفوز رغم وصولنا للقرن الحادي والعشرين، وهناك من يستمر في ارتداء نفس القميص إذا فاز به في مباراة.

وتابع أحمد أبو مسلم: بعض المدربين يرتدي نفس القميص من أجل فوزه به في مباراة، حتى لو كان سيئًا، أو حتى لو كان بنفس لون الفريق الأخر ويضطر حينها لارتداء قميص التدريب فوقه، فلماذا ذلك ونحن تخطينا القرن الـ21.

واختتم نجم الأهلي تصريحاته، بالحديث عن مباراتي الأهلي وبيراميدز في إفريقيا، قائلًا: صن داونز سيكون مختلفا، خاصة مع الأجواء المميزة في مصر وعدم وجود ضغوط عليه في القاهرة.

