نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الخطيب يطمئن كولر على مستقبله ويطالبه بالتركيز على دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على عقد جلسة سريعة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري مارسيل كولر، عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام صن داونز في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الجلسة حملت طابعًا معنويًا، حيث أشاد الكابتن الخطيب بالمستوى الذي قدمه الفريق تحت قيادة كولر، مؤكدًا رضاه التام عن الأداء، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت اللقاء.

وأضاف أن رئيس النادي الأهلي حرص على طمأنة كولر بشأن مستقبله مع الفريق، نافيًا صحة أي شائعات تُثار بشأن رحيله، ومؤكدًا له أن مجلس الإدارة يثق في قدراته الفنية وخططه المستقبلية.

وشدد الخطيب خلال حديثه مع المدرب السويسري على أن التركيز حاليًا منصب بالكامل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وطالبه بضرورة العبور من محطة صن داونز وقيادة الفريق نحو المباراة النهائية، مؤكدًا له أنه سيكون على رأس القيادة الفنية للأهلي خلال مشاركة الفريق المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الخطيب طالب كولر بعدم الالتفات إلى ما يُثار في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف المدرب، والتركيز فقط على تحقيق أهداف الفريق في المرحلة المقبلة.

