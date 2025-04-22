نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بيسيرو يكرر واقعة جروس.. وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وافق على اقتراح عبد الواحد السيد، مدير الكرة، بشأن تطبيق نظام التدريبات على مجموعتين، وهو النظام ذاته الذي اتبعه السويسري كريستيان جروس خلال فترته السابقة مع الفريق.

وتابع خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن الجهاز الفني قرر تقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات؛ حيث يتولى بيسيرو قيادة المجموعة الأولى، التي تضم اللاعبين الأساسيين المشاركين في المباريات، فيما يقود أيمن عبد العزيز، المدرب العام، المجموعة الثانية، والتي تضم اللاعبين غير المشاركين بانتظام في المباريات.

وأثار هذا النظام الجديد حالة من الغضب والاستياء داخل صفوف اللاعبين المنتمين للمجموعة الثانية، والذين اعتبروا أن فصلهم عن المران الجماعي يُعد تقليلًا من شأنهم وتهميشًا لدورهم داخل الفريق.

وأكد الغندور أن عددًا من اللاعبين قد اتفقوا على تقديم شكوى جماعية إلى إدارة النادي، اعتراضًا على هذا القرار، مع التهديد بالتصعيد حال استمرار العمل بهذا النظام في الأيام المقبلة.

واختتم: "بيسيرو بدأ تطبيق هذا النظام الجديد خلال مران الفريق اليوم الإثنين، والذي يُعد أول تدريب للزمالك عقب العودة من الإجازة".