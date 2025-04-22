نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل السيتينز الذي سيبدأ به مباراة أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: مكاتي، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، وستنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1؛ بصوت المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي

