نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز: لا توجد أزمة بين يورتشيتش ورمضان صبحي وهذا سبب غيابه عن لقاء أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، تعمد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق، عدم الدفع برمضان صبحي أمام أورلاندو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

بيراميدز: لا توجد أزمة بين يورتشيتش ورمضان صبحي وهذا سبب غيابه عن لقاء أورلاندو

وقال المصدر:"رمضان صبحي كان يجلس على دكة البدلاء، لأنه ما زال يعاني من التهابات شديدة في ركبته، وهي السبب في غيابه عن مباراة الذهاب، وجاري تجهيزه للدفع به في المباراة المقبلة".

وأضاف المصدر: "رمضان صبحي لم يحصل على بطاقة صفراء من حكم المباراة الماضية، واللاعب جاري تجهيزه طبيا وفنيا لخوض لقاء العودة في الدفاع الجوي ".

