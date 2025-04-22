موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موقف باريس سان جيرمان ونانت في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر مبارتين.

في حين احتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 19 مباراة.

خسر نانت من رين بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بينما فاز باريس سان جيرمان على لوهافر بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 77 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ونانت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 على ملعب لا البوجوار معقل نانت وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم Sports HD 4 القطرية بنقل أحداث اللقاء.

