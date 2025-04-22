نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: إبراهيم عادل جاهز لمواجهة أورلاندو.. ومشاركته بيد يورتشيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي بيراميدز، جاهزية اللاعب إبراهيم عادل، نجم الفريق الأول، للمشاركة في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب خضع لاختبار طبي شامل خلال الساعات الماضية، وقد أثبتت النتائج تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ما يجعله متاحًا من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء المرتقب.

وأضاف المصدر: "إبراهيم عادل أصبح جاهزًا من الناحية البدنية والفنية، إلا أن قرار مشاركته في المباراة يعود بالكامل إلى المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجاته التكتيكية للمباراة".