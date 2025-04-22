نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي وصلت لدور نصف نهائي البطولة والذي يقترب من حسم بطاقة العبور للدور النهائي.

وباتت المنافسة على قائمة هدافي البطولة والذي تشارك في صدراتها كلا من إمام عاشور النادي الأهلي وإبراهيم عادل نادي بيراميدز. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا:-

1-إمام عاشور: 5 أهداف

2-إبراهيم عادل: 5 أهداف

3-أيمن محيوس: 4 أهداف

4-وسام أبو علي: 3 أهداف

5-حسين الشحات: 3 أهداف

6-فيستون مايلي: 3 أهداف

7-الياس موكوانا: 3 أهداف

