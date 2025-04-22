كيفية مشاهدة إياب بيراميدز وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب في مباراة شهدت إلغاء هدفين لبيراميدز ليكون الحسم في ستاد الدفاع الجوي "30 يونيو".

ويسعى أورلاندو لمواصلة مشواره في البطولة بحثا عن اللقب، وعلى الجانب الآخر يسعى بيراميدز للظفر بأول لقب قاري في تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايريتس في دوري الأبطال

تقام المباراة الجمعة القادمة الموافق الخامس والعشرون من شهر إبريل الجاري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد الدفاع الجوي مباراة الفريقين المرتقية من أجل اقتناص بطاقة التأهل للنهائي.

كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لأحداث بطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر والشرق الأوسط.

و من الممكن الاشتراك في تطبيق "تود" لمتابعة المباراة مباشرة.

