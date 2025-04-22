نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الحسم بين بيراميدز وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب في مباراة شهدت إلغاء هدفين لبيراميدز ليكون الحسم في ستاد الدفاع الجوي "30 يونيو".

ويسعى أورلاندو لمواصلة مشواره في البطولة بحثا عن اللقب، وعلى الجانب الآخر يسعى بيراميدز للظفر بأول لقب قاري في تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايريتس في دوري الأبطال

تقام المباراة الجمعة القادمة الموافق الخامس والعشرون من شهر إبريل الجاري في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويستقبل ستاد الدفاع الجوي مباراة الفريقين المرتقية من أجل اقتناص بطاقة التأهل للنهائي.

