نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال أمام غوانغجو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل غوانغجو الكوري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب الملك عبدالله الرياضية، المواجهة المثيرة بين الهلال وغوانغجو، ضمن فعاليات دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مواجهة الهلال وغوانغجو في دوري أبطال آسيا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وغوانغجو في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.

