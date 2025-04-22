نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل مصدق: اللاعب تعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سالم محمد سالم وكيل صلاح الدين مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن اللاعب لم يصل إلى قمة مستواه مع القلعة البيضاء رغم تقديمه أداء جيد.

أضاف سالم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "صلاح الدين مصدق لاعب مجتهد ولم يقدم أفضل ما عنده حتى الآن مع نادي الزمالك وينتظره مستقبل كبير مع القلعة البيضاء".

تابع:" مصدق يتدرب بشكل إضافي بخلافه مرانه اليومي مع الفريق واللاعب تعاقد مع شركة تحليل أداء من أجل تطوير مستواه مع الزمالك".

واختتم:"أقنعت رئيس نهضة الزمامرة المغربي بالمقابل المادي في صفقة صلاح مصدق وهذه الصفقة ساهمت في تركيز الأندية مع لاعبي الفريق المغربي".