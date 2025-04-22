نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتسلم مكافأة المشاركة في مونديال الأندية على دفعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سيتسلم قيمة مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 من الفيفا على عدة دفعات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الفيفا سيسدد الـ9.5 مليون دولار، على عدة دفعات للأندية المشاركة في المونديال".

وأضاف: "بالتواصل مع مصدر مسؤول داخل الأهلي، ابلغنا أنه تم التواصل مع الفيفا، وأن الدفعة الأولى من مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية سوف يتم إرسالها بحلول شهر مايو المقبل".