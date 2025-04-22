نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيول وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا مساء اليوم الثلاثاء 22-4-2025 على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ويحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 13 مواجهة، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة إسبانيول ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيول ضد فالنسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة إسبانيول ضد فالنسيا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.