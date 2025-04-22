نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ضمك نظيره النصر، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عيدالعزيز الرياضية، مباراة ضمك والنصر، ضمن فعاليات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر العالمي الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎ حراسة المرمى: بينتو.

▪︎ خط الدفاع: نواف بوشل - لابورت - سيماكان ‐ سلطان الغنام.

▪︎ خط الوسط: ساديو مانى - بورزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو دا سيلفا

▪︎ خط الهجوم: ويسلي - جون دوران

موعد مواجهة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات وعمان.

ويغيب البرتغالي كرستيانو رونالدو عن مباراة النصر أمام ضمك بقرار من المدرب بيولي، للراحة.

القنوات الناقلة لمواجهة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 عبر شبكة قنوات SSC SPORTS، وتحديدًا على قناةSSC SPORT HD 1، وسيتولى محمد حسين بالتعليق على أحداث المواجهة.