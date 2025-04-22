نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ضمك، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عيدالعزيز الرياضية، مباراة ضمك والنصر، ضمن فعاليات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مواجهة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 عبر شبكة قنوات SSC SPORTS، وتحديدًا على قناةSSC SPORT HD 1، وسيتولى محمد حسين بالتعليق على أحداث المواجهة.