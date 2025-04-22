نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمالك يرغبان في السفر للخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة من محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك للسفر إلى النمسا أو ألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته في الركبة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لا بد أن يكون هناك اهتمام من جانب مسئولي الزمالك، ويجب متابعة الأمر بشكل جاد، وأحمد حمدي لاعب الوسط أيضا يريد إجراء فحوصات طبية جديدة قبل النزول في الملعب، والأزمة كانت في الجانب المادي".

وأضاف: "الزمالك لم يحسم أمر سفر حمدي حتى الآن، وهو نفس الأمر بالنسبة لعواد الذي يريد السفر للخارج من أجل الاطمئنان على حجم إصابته".

وواصل: "الزمالك لديه أزمة في الفلوس، والأسبوع الماضي تكفل شيكابالا بالقيمة المالية للأشعة التي أجراها على إصابته".

وأكمل: "ناصر ماهر لاعب الفريق انتظم في التدريبات الجماعية، بعدما تقدم باعتذار للجهاز الفني، وأتمنى أن يركز اللاعب في المرحلة المقبلة خصوصا مع حاجة الفريق لجهوده، لأنه قد يكون له دورًا كبيرًا مع الزمالك بعد رحيل زيزو وإصابة شيكابالا".